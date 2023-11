Belgique : Tedesco ouvre la porte à un retour de Courtois

« Ma porte lui est toujours ouverte ! »

Clair, net et précis. Invité à parler de l’avenir de Thibaut Courtois avec les Diables rouges, le sélectionneur belge Domenico Tedesco laisse clairement envisager un retour du gardien du Real Madrid. « La situation avec Thibaut est toujours la même, reprend le tacticien allemand au micro de la chaîne de télévision du Plat-Pays RTL Sports, après le rassemblement du mois de juin, Franky Vercauteren et Manu Leroy ont été à Madrid pour lui parler. Quand ils sont revenus d’Espagne, on en a discuté tous les trois. J’étais curieux de connaître le résultat de cette conversation. Après notre échange, j’ai offert à Thibaut la possibilité de le rencontrer, à Madrid ou ailleurs, pour discuter et mettre les choses au clair. La vie, et surtout la vie d’un footballeur, est trop courte pour avoir des regrets. Ma porte lui est toujours ouverte. »

"Je veux éclaircir la situation, et il le sait." – Domenico Tedesco nous parle longuement de la situation avec Thibaut Courtois. 🗣️ #RTLsports pic.twitter.com/FAZAD4a5Am — RTL sports (@RTLsportsbe) November 3, 2023

Pour rappel, vexé d’avoir vu son sélectionneur donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku en l’absence de Kevin De Bruyne en juin dernier, Thibaut Courtois avait décidé de ne pas faire le déplacement en Estonie avec ses coéquipiers. Depuis, le portier du Real Madrid n’a plus défendu les cages des Diables à la suite d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou gauche. « Après lui avoir proposé de se rencontrer, il s’est blessé. Je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter un bon rétablissement. Actuellement, il est toujours blessé. Je pense qu’il doit se concentrer sur son retour avant toute chose », a conclu Tedesco.

