La Beaujoire a été le théâtre d’une agression sexuelle sur mineure

Victoire sur le terrain, scène d’horreur en tribune.

D’après Ouest-France, un supporter angevin de 45 ans a commis une agression sexuelle sur une mineure de 15 ans dans le parcage visiteur du stage. L’homme avait un taux d’alcool dans le sang proche des 2,5 g/L. La police est directement intervenue dans le parcage pendant la rencontre, avant d’emmener l’individu en garde à vue.

Une agression en deux temps

Dès son arrivée, la supportrice angevine de 15 ans avait remarqué l’homme de 45 ans, à cause d’un comportement suspect et de son « regard bizarre ». Devant l’accès à la tribune visiteurs, cette dernière aurait senti l’homme la toucher, sans savoir si c’était vraiment le cas. Quelques minutes plus tard, elle le recroise, et le quadragénaire alcoolisé pose sa main sur les fesses de l’adolescente.

Sans attendre, elle signale le geste à son père, présent avec elle, qui est allé en informer les stadiers. L’homme a été expulsé du stade puis emmené en garde à vue.

Angers fait un grand pas vers le maintien à Nantes