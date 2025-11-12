Kylian Mbappé revient sur sa soirée du 13 novembre 2015

Une soirée qui restera dans toutes nos mémoires.

À la veille d’une rencontre à la date spéciale, Kylian Mbappé a évoqué ce mercredi en conférence de presse ce que représentait pour lui la journée du 13 novembre, dix ans après les attentats ayant touché Paris.

Si le capitaine de l’équipe de France aura ce jeudi l’occasion de se qualifier pour la troisième Coupe du monde de sa carrière, il y a dix ans de ça, c’est la peur qui prédominait chez Kylian, alors âgé de seulement 16 ans. « J’étais à Monaco, je regardais le match (France-Allemagne 2-0). J’ai eu les infos comme tout le monde. Il y a eu surtout de la peur parce que c’était à côté de chez moi, mes parents étaient toujours à Bondy, confie le capitaine des Bleus. À ce moment-là, on appelle les proches et puis on voit les atrocités qu’il se passe, puis règne la tristesse et on est pressé que ça s’arrête. »

Un hommage digne d’une journée spéciale

Après avoir raconté cette difficile soirée, le capitaine des Bleus a souligné l’importance de rendre hommage aux victimes du 13 novembre 2015. « Jouer 10 ans après, c’est spécial. Pas dans le bon sens, mais on va essayer de rendre hommage toute la journée aux personnes qui ont été touchées, aux victimes, assure-t-il. Le soir, on reprendra notre boulot et on essaiera de donner la meilleure version de nous-mêmes, pour que les gens passent une journée la moins difficile possible. »

Et quoi de mieux qu’une qualif en Coupe du monde en guise d’hommage ?

