Kylian Mbappé offre son maillot à Rafael Nadal pour sa première avec le Real Madrid

Dimanche soir, Kylian Mbappé faisait ses grands débuts en Liga avec le Real Madrid, en jouant sur le terrain de Majorque. Et, contrairement à la soirée de rêve de mercredi dernier, où le Français a soulevé son premier trophée avec le Real en plus d’avoir marqué contre l’Atalanta, son déplacement dans les Baléares a été plus compliqué, avec un nul 1-1 à la clé. Aligné à la pointe de l’attaque, le nouveau numéro 9 madrilène a connu une soirée difficile, où il a multiplié les courses sans jamais vraiment peser sur la défense majorquine.

Mais cette performance moyenne de Mbappé n’a pas découragé la légende du tennis Rafael Nadal, qui est venu demander le maillot du Français après le coup de sifflet final. Un joli cadeau pour le Majorquin, qui est également un supporter notoire du Real Madrid : celui-ci a d’ailleurs déclaré au micro de Marca après le match qu’il était heureux d’avoir « pu voir [ses] deux équipes jouer dans une rencontre passionnante, où le score reflète bien la physionomie du match ».

