Kylian Mbappé titulaire pour sa première en Liga

Première dans les Baléares.

L’histoire retiendra que le premier match de Kylian Mbappé en Liga avec le Real Madrid aura eu lieu du côté de Majorque. Comme attendu après sa performance convaincante en Supercoupe d’Europe ponctuée par un but, le champion du monde 2018 démarre d’entrée pour les Merengues, qui lancent officiellement leur saison interne ce dimanche.

All eyes on him.

