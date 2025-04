Incroyable mais vrai : Mbappé inscrit le premier coup franc direct de sa carrière !

IL L’A FAIT !!

Après plus de 500 matchs chez les professionnels, Kylian Mbappé a inscrit ce samedi le tout premier coup franc direct de sa carrière. L’attaquant du Real Madrid était entré en jeu à la mi-temps de la finale de la Coupe d’Espagne face au Real Madrid. Profitant d’une faute obtenue par Jude Bellingham en plein dans l’axe devant la surface, l’ancien Monégasque a armé une frappe puissante au ras-du-sol qui a trompé Wojciech Szczęsny à l’aide du poteau.

BUT DE MBAPPÉ SUR COUP FRANC ! #ElClásico pic.twitter.com/Ckl6nkEuca — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 26, 2025

Un but ô combien important pour le Real Madrid, qui sonne aussi le glas de bon nombre de vannes à l’encontre de Mbappé. Peu en réussite dans l’exercice du coup franc depuis le début de sa carrière, le Français suscitait beaucoup de commentaires humoristiques à ce sujet sur les réseaux sociaux, notamment sur le compte X « Has Mbappé scored a free-kick ». Au mois de mars, Mbappé avait inscrit un but à la suite d’un coup franc face à Leganés, mais celui-ci n’avait pas été comptabilisé comme un coup franc direct en raison d’une petite passe de Rodrygo juste avant le tir du numéro 9.

Yep. Day 3437. 🥲 pic.twitter.com/MNvwUiHlUg — Has Mbappe scored a free-kick ? (@HasKM7scoredaFK) April 26, 2025

Avec Harry Kane qui va bien remporter un trophée, sur quoi va-t-on bien pouvoir faire des vannes désormais ?

