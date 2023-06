Kylian Mbappé devient le meilleur buteur français sur une saison de l'histoire

La chasse aux records.

Buteur ce lundi soir face à la Grèce sur penalty – qu’il a dû retirer une deuxième fois après un échec –, Kylian Mbappé est entré encore un peu plus dans la légende. Il s’agissait du 54e pion de sa saison, club et sélection confondus. De quoi lui permettre de dépasser Just Fontaine, qui détenait jusque-là un record acquis lors de l’exercice 1957-1958 avec 53 buts inscrits. Au passage, Mbappé est revenu à égalité dans son duel à distance avec Erling Haaland, qui en a lui aussi inscrit 54. Seul problème : la Norvège a encore un match à jouer, ce mardi soir face à Chypre, ce qui pourrait permettre au Cyborg de repasser devant.

𝐍𝐎𝐔𝐕𝐄𝐀𝐔 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 🔥@KMbappe devient le 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐛𝐮𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜̧𝐚𝐢𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧, club et sélection confondus 🙌 Il dépasse Just Fontaine d’une réalisation avec 54 buts ⚽️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/QJcnIgkT5U — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 19, 2023

La défense chypriote a de quoi avoir peur.

