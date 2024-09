Kombouaré fustige encore la LFP et clame son amour Canal +

L’ennemi public numéro un de Vincent Labrune.

Ce vendredi, Antoine Kombouaré était encore très remonté contre la Ligue professionnel de football (LFP). Cette fois-ci, le coach nantais reproche à Vincent Labrune et sa clique d’avoir tourné le dos à Canal +, diffuseur historique de la Ligue 1 et absent de l’appel d’offres lancé cet été. « Je suis de la génération Canal +. Je vous le dis et je vous le répéterai toujours, on a perdu un grand partenaire, admet le coach Kanak devant la presse. Pour moi, c’est pas un diffuseur, c’est la famille ».

Il regrette les compétences de la chaîne cryptée

Le vide laissé par la chaîne, conséquence de la brouille avec la Ligue, n’est autre qu’une « hérésie » et « une grosse connerie » pour l’ancien joueur du PSG, visiblement pas client de DAZN et Bein Sport, co-diffuseurs de la Ligue 1. « Vous pouvez mettre les diffuseurs que vous voulez, ils ne peuvent pas lutter avec Canal +. Quarante ans de présence, ça ne se remplace pas comme ça, ce n’est pas possible, déplore l’ancien défenseur du PSG. L’expertise, les compétences, tous les consultants qu’ils ont toujours. Pour moi, c’est une grande perte sur le plan professionnel mais aussi affectif ».

Kita peut le virer, Kombouaré a déjà envoyé son CV à la chaine cryptée.

