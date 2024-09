Antoine Kombouaré met en garde les présidents après la réélection de Vincent Labrune

AT le Mercredi 11 Septembre à 16:40 Article modifié le Mercredi 11 Septembre à 16:41

Pompier pyromane.

En conférence de presse, Antoine Kombouaré n’a pas manqué l’occasion de réagir à la réélection de Vincent Labrune à la présidence de la LFP. Particulièrement taquin à son encontre le mois dernier, le Kanak a d’abord accepté la décision prise par 85% des voix du CA. « Ils ont de nouveau fait confiance à Vincent Labrune. C’est les choix des présidents, donc on respecte, a-t-il rappelé calmement. Ils sont mieux placés que moi pour savoir ce que le garçon va apporter au football français. » Cependant, le coach nantais prévient les présidents d’assumer leur choix jusqu’au bout : « Par contre, il ne faut plus qu’ils se plaignent. Il ne faut plus pleurer. S’ils ont fait ce choix, c’est qu’ils avaient confiance en lui. Ils ont certainement fait le bon choix ».

💬 "C'est le choix des présidents, donc on respecte. Ils sont mieux placés que moi et vous pour savoir ce que ce garçon va apporter au football français. Par contre, il ne faut plus qu'ils se plaignent."https://t.co/5hq2WQmLdS — RMC Sport (@RMCsport) September 11, 2024

Heureusement, tout le monde ne soutient pas Vincent Labrune.

