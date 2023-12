Keylor Navas juge sa situation au PSG frustrante

Remplaçant, mais aussi blessé.

De retour au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison après un prêt de quelques mois à Nottingham Forest, Keylor Navas ne vit pas le meilleur moment de sa carrière actuellement. Déjà barré par Gianluigi Donnarumma, le gardien n’a en plus pas pu suppléer son collègue italien en raison d’un pépin physique aux lombaires. En son absence, le Costaricien a donc vu Arnau Tenas briller.

« Je ne peux pas me plaindre parce qu’en tant que footballeur, je suis privilégié. Mais au niveau sportif, c’est difficile. J’essaie de faire du mieux possible, de fournir les efforts et de travailler. Néanmoins, ne pas jouer est frustrant, a justement indiqué le portier, à l’occasion d’un live organisé sur les réseaux sociaux. Grâce à Dieu, je suis en train de récupérer pour être à 100%. »

Cela dit, aller chercher la Ligue des champions avec le club français est toujours possible !