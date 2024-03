Karim Benzema prêt à disputer les Jeux olympiques avec la France

L’appel que personne n’attendait à la FFF.

S’il avait décidé d’acter sa retraite internationale après l’imbroglio durant la préparation de la Coupe du monde 2022, Karim Benzema s’est rappelé au bon souvenir de l’équipe de France ce mardi au moment d’aborder les Jeux olympiques de Paris 2024. Dans l’impasse depuis plusieurs mois en Arabie saoudite avec son club d’Al-Ittihad, l’avant-centre n’a pas refusé d’évoquer l’événement international auprès de L’Équipe du soir. Au contraire : « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! »

L’attaquant formé à Lyon ferait évidemment partie des trois joueurs de plus de 23 ans que peut sélectionner Thierry Henry. Alors que Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pourraient se heurter au refus du Real et de l’Atlético, Karim Benzema serait bien inspiré de profiter de ces possibles absences de taille. Un nouvel affrontement avec Olivier Giroud est-il à prévoir ? Pour l’heure, le sélectionneur des Bleuets n’a pas encore tranché : « Je connais déjà les postes, oui. Mais les joueurs, je ne les connais pas. Quels postes ? Ça restera secret. » Déjà qu’il n’a plus porté le maillot de l’équipe de France depuis juin 2022, le Ballon d’or de la même année doit aussi faire avec le calendrier saoudien puisque son prochain match de championnat est prévu le 27 mai prochain. La liste finale, elle, doit être envoyée le 5 juillet suivant.

Après tout, qui ne rêve pas d’un duo d’attaque entre Henry et Benzema ?

Warren Zaïre-Emery n’a « pas peur » d’enchaîner l’Euro et les Jeux olympiques