Kai Havertz explique l’origine de son surnom à Chelsea

Kai Havertz, le meilleur ami des animaux.

Arrivé à Chelsea en 2020 avec un statut de grand espoir mondial, Kai Havertz n’a pas encore répondu à toutes les attentes du côté de Londres. Talentueux mais irrégulier, l’Allemand de 23 ans fait en revanche l’unanimité dans le vestiaire des Blues, où son tempérament posé est apprécié. Une personnalité qui a d’ailleurs amené ses coéquipiers à lui donner un surnom assez original, comme il l’a confié au quotidien anglais The Guardian : « Certains de mes coéquipiers m’appellent « Donkey » (âne). Mais ce n’est pas à cause de mon football ! »

Kai Havertz: ‘From day one I felt a special relationship with donkeys.’ Interview by @sidlowe https://t.co/Xfvj4sEYeF

— Guardian sport (@guardian_sport) March 29, 2023