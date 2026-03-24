Here’s my number, so call me maybe ! Deux ans après son départ de Liverpool, il se murmure que Jürgen Klopp pourrait reprendre du service. Le Normal One n’a fermé aucune porte en marge d’un événement à Munich. « En tant qu’entraîneur, je n’ai pas encore tout à fait terminé. Je n’ai pas encore atteint l’âge de la retraite, a-t-il répondu aux journalistes. Qui sait ce qui va se passer dans les années à venir ? Mais rien n’est prévu. »

L’Allemand a rappelé une chose : « Ce dont je suis absolument certain, c’est que je n’entraînerai jamais un autre club en Angleterre que Liverpool. C’est tout simplement impossible. » Preuve de sa fidélité aux Reds, il sera à Anfield samedi pour un match caritatif. Klopp a aussi balayé les rumeurs l’envoyant au Real Madrid, en quête d’un nouveau guide : « Ils n’ont pas appelé une seule fois, pas une seule. Mon agent est là-bas, vous pouvez lui demander. Ils ne l’ont pas appelé non plus. »

Sonner la cloche au biathlon, c’est sympa, mais ça va cinq minutes.

Une pépite allemande sélectionnée pour la première fois