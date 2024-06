Vous ne devinerez jamais qui pense sérieusement pouvoir remporter le Ballon d’or

« Oublie que tu n’as aucune chance. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. »

Dans un entretien de plus d’une heure pour le podcast espagnol Nude Project, João Félix a évoqué sa carrière, à Madrid, à Londres, puis désormais à Barcelone… mais aussi la course au Ballon d’or. Le Portugais, élu Golden Boy 2019, a confié croire en ses chances de succéder à Cristiano Ronaldo en devenant, un jour, le nouveau Ballon d’or portugais. « Si j’ai déjà rêvé de gagner le Ballon d’or ? Bien sûr, a assuré celui qui a inscrit 10 buts en 44 matchs cette saison. Je pense que j’ai les qualités pour. C’est la vérité, je ne vais pas mentir. Après, il est évident que je dois encore m’améliorer sur certaines choses. J’ai 24 ans, je pense que j’ai les capacités pour y arriver. Est-ce que ça va se faire ? Ça dépendra de beaucoup de choses, ça peut aussi ne pas dépendre de moi. Il faut travailler et y croire. »

En même temps, il fallait être tout aussi audacieux pour lui poser la question.

Cristiano Ronaldo a trouvé la parade pour jouer jusqu’à 50 ans !