Jimmy Cabot revient sur les conséquences de sa grave blessure

Il y a de quoi serrer les dents.

Fraîchement retraité, Jimmy Cabot a dévoilé dans l’émission RMC Mercato souffrir quotidiennement depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 15 octobre 2022. L’ancien lensois a détaillé les nombreuses difficultés physiques qui s’en sont suivies : « Je me suis fait les croisés, mais au-delà de ça, ce sont surtout toutes les complications qu’il y a eues derrière. J’avais déjà eu une opération au ménisque en début de carrière, qui me porte préjudice aujourd’hui. Mon cartilage s’est abîmé de plus en plus dans la rééducation. J’ai eu des gonflements. J’ai fait plusieurs lavages articulaires. C’était compliqué mentalement, a souligné le trentenaire, ancien joueur d’Angers, Lorient et Troyes. J’ai pris le temps, mais je ne peux plus répéter les efforts, mon genou gonfle. Ce n’est même pas une question de supporter la douleur, c’est juste que je n’ai plus du tout de mobilité. »

« Dans la vie quotidienne, ce n’était plus possible. »

Après cet état des lieux, Cabot assure que sa vie était devenue invivable, ce qui l’a motivé à prendre ce choix : « Dans la vie quotidienne, ce n’était plus possible. Je pouvais marcher un peu trop une journée et avoir le genou gonflé le soir. Entre une journée classique de la vie quotidienne et l’intensité que demande le football de haut niveau, il y a un gros écart. J’ai jugé que ce n’était plus possible, pour le football et pour ma vie quotidienne. Aujourd’hui, je suis clairement limité dans ma pratique du sport. Je ne peux pas aller faire un petit foot avec des potes ou un autre sport. Même le vélo à haute intensité peut faire gonfler mon genou. J’ai potentiellement une autre opération à faire qui pourrait me permettre d’avoir une vie plus agréable. » Le 22 décembre dernier, le milieu droit, qui n’avait plus joué le moindre match depuis octobre 2022, a reçu un hommage par les Sang et Or lors du 32e de finale de Coupe de France face au PSG.

La santé avant tout.

