Jean-Michel Aulas veut racheter la LDLC Arena… mise en vente par John Textor

Devenus copains comme cochons depuis la signature d’un accord qui met fin à leurs différends judiciaires, Jean-Michel Aulas et John Textor vont potentiellement faire des affaires ensemble. C’est en tout cas ce qu’avance RMC Sport, qui explique que l’ancien président de l’OL veut racheter la LDLC Arena, salle multifonction d’OL Groupe, à l’actuel président rhodanien. L’homme d’affaires américain souhaite vendre la salle pour renflouer les caisses vides du club, et Jean-Michel Aulas, via sa société Holnest, serait vivement intéressé.

La concurrence sur le dossier va être intense, puisque l’ancien président lyonnais sera opposé à Tony Parker, patron de l’ASVEL, avec qui il avait failli s’associer dans cette histoire. Aulas préférerait finalement faire cavalier seul, se positionnant sur un dossier qu’il connaît très bien puisqu’il a porté ce projet de construction. La salle accueille les matchs de l’ASVEL, d’où l’intérêt de l’ancien meneur des Spurs de San Antonio, mais aussi de multiples concerts, ce qui en fait un lieu qui pourrait vite devenir rentable, en dépit des 141 millions d’euros déboursés pour sa construction.

