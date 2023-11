Jean-Michel Aulas pousse (ou pas) le retour de Juninho à l’OL

Va savoir s’il ironise ou pas.

Dans un tweet faisant référence à l’annonce de L’Équipe au sujet du possible retour de Juninho – dans un rôle de « un conseiller spécial », sur le modèle de la relation qu’entretenaient Bernard Lacombe et Jean-Michel Aulas – l’ancien président de l’Olympique Lyonnais a validé cette idée de John Textor. « Si cela se confirme, c’est une très bonne initiative, a lancé JMA sur son application préférée, et il faut envisager une solution pour que Juni ait des pouvoirs opérationnels c’est ce qu’il souhaite me semble-t-il ? ».

Si cela se confirme c’est une tres bonne initiative et il faut envisager une solution pour que Juni aient des pouvoirs opérationnels c’est ce qu’il souhaite me semble t il ? ♥️💙 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) November 11, 2023

Habituellement dans la confrontation directe avec l’homme d’affaires américain, Aulas semble enfin tourner son regard vers le même horizon. Mais cette sortie porte tout de même à confusion. C’est lui-même qui avait déclaré en janvier dernier avoir fait une « erreur » en « en donnant une délégation du pouvoir sportif extrêmement large à Juni », avant de tendre la main au Brésilien un mois plus tard : « Force est de constater que l’on n’a pas réussi ensemble […] mais la confiance était totale. Et si demain elle peut à nouveau être totale, elle sera totale. » Elle ne l’aura jamais véritablement été.

Alors, réalité ou illusion ?

Castello Lukeba affecté par la situation de l’OL