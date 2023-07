James Rodríguez est proche d’un club brésilien

Vieille légende oubliée.

Pendant que tout le monde se pose en Arabie saoudite et aux États-Unis, James Rodríguez aurait choisi d’atterrir au Brésil pour de nouvelles aventures. Le Colombien passé par Monaco, le Real Madrid, Porto ou encore le Bayern Munich devrait être transféré pour deux saisons au São Paulo FC cet été d’après les informations d’ESPN Brésil. Le milieu offensif de 32 ans a fait ses dernières gammes en Grèce avec l’Olympiakos, club avec lequel il a joué 23 matchs avant d’être mis de côté. Selon ESPN Brésil, il devrait arriver avant la fin de la semaine pour signer son contrat avec São Paulo.

James Rodriguez, on his way to Brazil as he will sign as new São Paulo player on free transfer ⚪️🔴⚫️ #SaoPaulo

Verbal agreement reached, final details to be fixed and then deal official.

Here we go 🇨🇴 pic.twitter.com/5QzUxWxQXK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023