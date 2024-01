Incidents à la CAN : les journalistes rappelés à l’ordre

Un peu de boxon en hommage à George Bush.

Alors que les incidents impliquant des journalistes se sont multipliés ces derniers jours en Côte d’Ivoire, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations (altercation physique entre des reporters sénégalais et guinéens, journalistes ghanéens véhéments vis-à-vis de leurs joueurs, échange de coups entre un journaliste congolais et son homologue marocain, jets de bouteille), la section Afrique de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) s’est fendue d’un communiqué incendiaire et concis, ce mercredi. Objectif : aplanir la situation et redresser quelques comportements malveillants qui ternissent l’image et la mission de la profession.

« Entre batailles rangées, attaques, invectives, c’est un spectacle désolant que certains confrères accrédités livrent à la face du monde depuis le début de la CAN. Les espaces de travail des médias (tribune de presse, zone mixte, salle de conférences) ont été transformés en ring de boxe. Le journaliste ne peut pas être considéré comme un supporter. Nous invitons tous les confrères à être raisonnables et à travailler dans le respect des règles d’éthique et de déontologie », peut-on notamment lire sur le site de l’AIPS.

