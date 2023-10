Iñaki Williams : « En Espagne, ils ne regardent pas ta couleur de peau si tu es riche »

Un message important.

Dans une interview à vélo pour ESPN, Iñaki Williams, attaquant de l’Athletic Club et de la sélection ghanéenne, est revenu sur les récents incidents racistes en Liga. Évoquant les insultes visant Vinicius à Mestalla lors de Valence-Real Madrid le 21 mai dernier, il avoue qu’il aurait été « reconnaissant » envers les joueurs madrilènes s’ils avaient fait le choix de quitter le terrain. « En Espagne, si vous avez beaucoup d’argent, comme c’est mon cas, ils ne regardent pas la couleur de votre peau, mais si vous êtes un vendeur ambulant, c’est une autre affaire », résume l’attaquant basque lorsqu’on lui demande s’il se sent victime de racisme au quotidien.

<iframe loading="lazy" title="Iñaki Williams: ESPN's Bicycle Diaries (ENG SUBS)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/vcf8-6Msj6c?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Iñaki Williams a également fait part de sa fierté de jouer pour l’équipe nationale du Ghana, le pays de son grand-père, décédé récemment : « Il voulait que je joue pour le Ghana, je l’ai fait et j’ai pu l’honorer. Lorsque mon frère et moi sommes allés là-bas cet été, nous avons vu des enfants pieds nus et je lui ai dit : « Regarde Nico, si papa et maman n’étaient pas là, nous pourrions être l’un de ces enfants. » » Alors que sa mère était enceinte de lui, ses parents avaient traversé le désert et le mur de Melilla afin d’offrir un meilleur avenir à leurs rejetons.

