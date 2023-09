Ignatius Ganago prolonge à Nantes jusqu’en 2027

Plus désiré que Gana Gueye c’est Ganago

Élément solide de la rotation du FC Nantes depuis son arrivée en début de saison dernière, Ignatius Ganago a prolongé son contrat avec le FC Nantes d’une saison, pour être désormais lié à la ville des ducs de Bretagne jusqu’en 2027. L’international camerounais aux 14 sélections a disputé 39 matchs avec les Canaris l’an dernier, pour six buts et cinq passes décisives, dont 28 matchs de championnat. Auteur du but du maintien lors de la dernière journée, il a su se faire une place au chaud dans le cœur des supporters.

𝟐𝟎𝟐𝟕. Ignatius Ganago prolonge l'aventure avec le @FCNantes pour une saison supplémentaire ✔︎ pic.twitter.com/Snxmerv2SR — FC Nantes (@FCNantes) September 13, 2023

Formé au Cameroun, avant de s’envoler pour Nice, puis Lens, Ganago semble avoir trouvé la bonne carburation, au sein d’une équipe qui luttera une nouvelle fois pour son maintien cette saison. Cette prolongation témoigne d’une marque de confiance réciproque entre le club et le joueur, tâche à lui désormais de justifier celle-ci en allant tâter la barre des 10 buts. Pour l’instant, il n’a pas encore marqué cette saison, en deux petites entrées en jeu.

Le Lion indomptable a été charmé par les Canaris.

