Konaté : « Ceux qui doutaient de nous n’avaient jamais joué au foot »

« Ibou » vole de ses propres ailes.

Dans un entretien accordé à Eurosport à l’occasion du rassemblement des Bleus, Ibrahima Konaté (23 ans) affiche son ambition de devenir « le meilleur » défenseur central au monde, mais aussi celle d’être un titulaire indiscutable en sélection malgré une féroce concurrence : « J’arrive avec cet objectif-là, mais comme tous les défenseurs. […] Regardez le vivier à mon poste, c’est exceptionnel. En club, mes coéquipiers me disent tout le temps : “Ce joueur est français lui aussi ? Mais c’est beaucoup trop pour votre équipe !” Et ça, ça me fait plaisir parce qu’on est dans une concurrence permanente. Aucun défenseur ne peut considérer sa place comme acquise. »

Le défenseur de Liverpool explique aussi en quoi la nouvelle génération semble si spéciale : « Notre génération a joué dans de grands clubs, très tôt. À notre âge, on est déjà un peu habitués. On a cette mentalité : rien ne nous impressionne. On veut tout rafler. C’est ce qui nous anime. […] Je savais que j’arriverais là où je suis aujourd’hui, mais, aussi vite, je ne pensais pas, honnêtement. Au centre de formation, je m’imaginais encore à Sochaux ou en Ligue 1 à 23 ans, pas à Liverpool. J’imaginais arriver en équipe de France vers 26 ou 27 ans. Mais je me donne de grands objectifs. »

D’ailleurs, il évoque la relation qu’il entretient avec Dayot Upamecano, son partenaire à Leipzig entre 2017 et 2021 et depuis peu chez les Bleus : « Quand on a joué avec quelqu’un pendant quatre ans, côte à côte, il y a des automatismes. On n’a plus besoin de parler, on sait directement ce que l’autre va faire ou ne pas faire. […] Ceux qui doutaient de nous n’avaient jamais joué au foot. Les gens peuvent douter, nous, on est sur le terrain et on sait. On peut lire les messages sur le manque d’expérience… Mais c’est quoi l’expérience dans le foot ? Accumuler les matchs à haute pression, on a fait déjà. […] Les doutes des autres, ça nous rend plus forts aussi. »

Ambitieux, à l’image de cette équipe de France.

