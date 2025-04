Hugo Gatti, légendaire gardien de but argentin, est décédé

Bandeau sur la tête, cheveux en bataille et sorties folles, le football a perdu un sérieux personnage ce lundi matin. À 80 ans, Hugo Gatti est décédé des suites d’une pneumonie et d’insuffisances cardiaques et rénales. Il était hospitalisé depuis deux mois à Buenos Aires à la suite d’une fracture du bassin. Pas besoin d’être né dans les années 1950 pour connaître Hugo Gatti. Surnommé « El Loco » en raison de ses prises de risques souvent insensées loin de sa ligne, le gardien de but argentin aura fait vibrer le pays du tango pendant deux décennies. Décrit comme le père des gardiens modernes pour sa capacité à toujours jouer haut et ne jamais hésiter à relancer au pied, il a démocratisé un poste encore confidentiel en Amérique du Sud. De 1962 à 1988, il aura ainsi disputé 783 matchs, écumés entre le Club Atlético Atlanta, River Plate, Gimnasia La Plata, l’Unión de Santa Fe et Boca Juniors. Avec les Xeneizes, il aura disputé 381 matchs et marqué un but, en devenant le portier le plus capé et le deuxième joueur à y avoir disputé le plus de rencontres (derrière Roberto Mouzo et ses 396 apparitions).

Murió el Loco Hugo Orlando Gatti. Adiós al arquero que revolucionó su puesto desde la vincha y las bermudas hasta su talento para jugar con los pies. Adiós a uno de los grandes ídolos del fútbol argentino del siglo XX. 🙌🏻 #LocoEterno pic.twitter.com/rLjjQuwDVu — SportsCenter (@SC_ESPN) April 20, 2025

Rare bonhomme à avoir porté les couleurs de River et Boca – auquel qui il offrira sa première Copa Libertadores en 1976 contre Cruzeiro, arrêtant le tir au but décisif de Vanderley –, il a surtout réussi l’exploit d’être aimé des deux clubs. Son histoire aura finalement été marquée par un caractère de taré, qui l’a vu : traiter Diego Maradona de « petit gros » lorsque ce dernier débutait avec Argentinos Junior, régulièrement s’asseoir près de son poteau pour bronzer, avoir son nom ou ses initiales brodées sur le devant de son maillot (à une époque où seuls les numéros étaient inscrits), offrir une passe décisive à Hugo Perrotti après une chevauchée de 40 mètres balle au pied ou encore simuler une blessure au genou pour ne pas participer à la Coupe du monde 1978, organisée sous la dictature militaire de Jorge Videla. Enfin, d’après ses propres dires, il aurait été à l’origine de la création des ballons orange, à l’occasion d’un Superclásico de 1986 durant lequel il s’est plaint de ne pas voir la balle de couleur blanche, en raison des nombreux papelitos (confettis traditionnellement jetés par les supporters argentins) présents sur la pelouse de la Bombonera.

Le Pape François, un fan de foot comme les autres