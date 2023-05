Houssem Aouar (et un Angevin) pour la première fois dans la liste de l'Algérie

Encore un qu’on n’a pas su retenir.

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a retenu Houssem Aouar – qui avait officialisé son changement de nationalité sportive à la mi-mars – pour le prochain rassemblement des Fennecs. Le milieu de terrain lyonnais de 24 ans aura l’occasion de jouer sous ses nouvelles couleurs pour la première fois contre l’Ouganda (dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023) et la Tunisie (en amical), les 18 et 20 juin prochains.

Malgré le manque de temps de jeu du Gone cette saison (18 apparitions toutes compétitions confondues, dont 6 titularisations), Belmadi a décidé de lui faire confiance. L’Angevin Himad Abdelli (23 ans) a également été appelé pour la première fois.

On n’a pas vraiment envie d’entendre la réaction des Bad Gones à cette annonce.

Aouar n’ira pas à Francfort