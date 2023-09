Henry, après le Danemark : « On avait un plan, on a essayé de l’exécuter »

De bon augure.

Fort de débuts réussis sur le banc de l’équipe de France espoirs face au Danemark, Thierry Henry s’est montré plutôt satisfait au micro de la chaîne L’Équipe : « Content. On n’a pas eu le temps de travailler pour pouvoir mettre tout ce qu’il fallait mettre en place. On avait quelques repères, un plan. Malheureusement vers la fin ça devient difficile quand tu fais énormément de changements. On a un peu déstructuré l’équipe mais il y a eu pas mal d’actions, pas mal de jeu. Il y aussi pas mal de choses à peaufiner, mais je pense que c’est normal. »

💬🇫🇷 Les premiers mots de Thierry Henry après le succès des Bleuets face au Danemark #lequipeFOOT #FRADAN pic.twitter.com/nl8t3V7z7a — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 7, 2023

Surtout, ce match amical prépare parfaitement les Bleuets aux qualifications pour le prochain Euro espoirs, qu’ils débuteront ce lundi : « Tout le monde a montré quelque chose, c’est bien pour la préparation de la Slovénie. » En plus de la prestation de ses ouailles, Henry est également revenu sur la prestation de ses adjoints : « Ils sont là pour parler, pour me dire ce qu’il y a à faire aussi quand j’oublie. Ils arrivent à voir ce qu’il se passe dans mon dos. »

Voilà qui pourrait rendre des services à un bon paquet de défenseurs centraux.

