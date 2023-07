Harry Maguire n’est plus le capitaine de Manchester United

Capitaine abandonné.

En attendant la reprise en Premier League, Erik ten Hag a pris l’une de ses premières décisions de cette saison 2023-2024 en retirant le brassard de capitaine à Harry Maguire. Le défenseur l’a lui-même expliqué dans un communiqué, non sans déception : « L’entraîneur m’a exposé des raisons et même si je suis personnellement extrêmement déçu, je continuerai à tout donner à chaque fois que je porterai le maillot. »

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.

