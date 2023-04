Hakim Mahadoudi, premier vainqueur de la Coupe de France des arbitres

Le meilleur arbitre amateur de France.

Hakim Mahadoudi a été désigné comme le premier meilleur arbitre amateur lors de la première Coupe de France dédiée au métier. C’est la FFF et la Poste qui ont lancé ce projet, le 26 septembre 2022. Le jeune homme est licencié à l’UES Montmorillon (Vienne), et exerce pour le district des Deux-Sèvres. Il aura l’honneur de recevoir le prix lors de l’avant-match de la finale de Coupe de France, entre Toulouse-Nantes. Philippe Diallo, président intérimaire de la Fédération française de football, sera là aussi pour assister à la cérémonie. Hakim Mahadoudi s’est imposé en finale contre Romain Beneteau (Patronage laïque du Pilier rouge de Brest, en District du Finistère).

Félicitations à Hakim Mahaoudi, élu grand vainqueur de la 𝗖𝗼𝘂𝗽𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗟𝗮 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗲, dédiée aux arbitres amateurs 🥇🙌 Toutes les infos sur cette 1ère édition ➡️ https://t.co/0uXHCbS5Fi#CDFALP | @TousArbitres | @LigueFootballNA pic.twitter.com/NE84OyvPWH — FFF (@FFF) April 21, 2023

Le jeune homme pourra ainsi rencontrer les arbitres de la finale et être en bord de terrain, ce samedi. Cet événement, ouvert à tous les arbitres amateurs majeurs hommes et femmes, se décompose en deux phases : la première, une partie digitale avec un quiz chronométré sur les lois du jeu. Elle a eu lieu en septembre et octobre, lors de chaque tour de Coupe de France, et ce, jusqu’aux 32es de finale, (le moment où les équipes de Ligue 1 entrent dans la compétition). 64 arbitres sont choisis grâce à la véracité de leurs réponses et à leur rapidité. Pour la seconde, place au « terrain » qui s’est déroulé entre fin octobre et fin avril, lors des derniers tours de la coupe nationale. Les 64 participants ont été notés par des jurys lors de matchs officiels.

Un jour, il arbitrera peut-être un Classico.

