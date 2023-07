Haaland remplace Mbappé comme égérie du jeu EA Sports FC 2024

Ce n’était qu’une fausse alerte.

Quelques jours après avoir levé le voile sur la jaquette du nouveau FIFA, désormais appelé EA Sports FC 2024, une seconde version a été dévoilée : celle de la version standard du jeu. Contrairement à la version « ultimate », qui réunit plusieurs joueuses et joueurs de toutes époques sous forme de modélisations, cette fois un seul est mis à l’honneur en IRL : Erling Haaland.

He’s in the club.

Erling Haaland is the EA SPORTS #FC24 Standard Edition Cover Star. Pre-order now: https://t.co/8eVzx2tk9h pic.twitter.com/BSx15YAyyG

