EA Sports dévoile la jaquette surprenante de son nouvel opus

Légendes, futures stars et bric à brac organisé.

Toujours tant attendu pendant de nombreuses années comme le jeu de la rentrée qui fait oublier aux jeunes leurs parents et leurs devoirs, FIFA, devenu EA Sports FC, a dévoilé le visuel de sa prochaine jaquette. Une pochette assez surprenante qui tranche avec les traditions d’une ou deux égéries, remplacées par une trentaine de visages du football. On y retrouve des évidences comme Haaland, Vinicius ou Sam Kerr, des légendes comme Zidane, Pelé ou Cruyff. Mais visiblement, l’illustration manquait de têtes et ce sont celles de Chiesa, Marquinhos ou encore Alexander Isak parmi tant d’autres qu’on pourrait citer qui ont donné leur meilleur profil.

🔴 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! Voici la jaquette d'EA Sports FC 24 pour l'édition Ultimate ! pic.twitter.com/UP5cMtt4Nu — beFIFA 🎮 #FIFA23 (@_beFIFA) July 10, 2023

Mbappé appréciera.

