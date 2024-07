Grosses cotes Pays-Bas Angleterre : 580€ à gagner avec les Oranje !

Les Pays-Bas mettent fin au rêve anglais ?

Les Pays-Bas se sont manqués lors de la phase de poules. Tout avait pourtant bien commencé avec une victoire décrochée contre la Pologne (3-1), mais les Bataves ont ensuite rencontré beaucoup de difficultés face à la France (0-0) et surtout face à l’Autriche (3-2) et ils n’ont finalement pris que la 3e place du groupe D. Cette défaite leur a sans doute permis de se remettre en question et les Néerlandais sont ensuite repartis de plus belle à partir des 8es de finale pour se défaire avec autorité de la Roumanie (3-0) puis de la Turquie (2-1) en quarts. Bien plus sérieux, les Oranje ont retrouvé de l’allant dans l’animation avec notamment un Cody Gakpo qui retrouve l’influence qu’il avait déjà lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

De l’autre côté du terrain, l’Angleterre croit toujours en son rêve de décrocher son premier Euro. Annoncée comme la grande favorite avant le début du tournoi, cette sélection a pourtant connu un véritable chemin de croix en ne remportant qu’un seul match dans le temps réglementaire depuis le début des hostilités, son premier face à la Serbie (0-0). Depuis, les joueurs de Gareth Southgate ont été tenus en échec par le Danemark (1-1) et la Slovénie (0-0) et ils ont dû passer par la prolongation pour se défaire de la Slovaquie (2-1 AP) et par les tirs au but pour passer l’obstacle suisse (1-1, 5-3 TAB). En difficulté lorsqu’il s’agit de créer du jeu, les Anglais ont été menés lors de leurs 2 derniers matchs et ils procèdent surtout en réaction depuis quelque temps. Mais face à une équipe néerlandaise désormais en confiance, le ressort pourrait s’avérer casser et ils pourraient finir par prendre la porte avant la finale.

