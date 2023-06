Griezmann reste à l’Atlético

Il n’y avait visiblement plus de budget pour l’épisode 2 de « La décision ».

Une clause de départ au rabais et un prétendu intérêt de clubs en provenance d’Arabie saoudite : Antoine Griezmann avait tout pour faire les gros titres de ce mercato estival. Une situation qui n’aura pas duré bien longtemps puisque l’international français a confirmé, ce dimanche, qu’il enfilerait bien la liquette de l’Atlético de Madrid à la reprise. « J’ai déjà dit que j’étais très heureux à l’Atlético, a-t-il confessé au micro de Téléfoot. […] Ma famille est bien, il n’y aura pas de changement. »

De quoi mettre fin à toutes les spéculations concernant son avenir, d’autant plus que l’ancien du FC Barcelone a quelques idées derrière la tête. « Mon principal objectif, c’est de gagner la Liga parce que ça fait plus de douze ans que je suis là-bas et pourquoi pas aller chercher quelque chose de bien en Ligue des champions », a reconnu Grizou, encore sous contrat jusqu’en 2025 avec les Colchoneros.

Se queda.

