Imbula entre dans l’arène de la Kings League

Les djeun’s vont découvrir ce qu’était Giannelli époque Bielsa.

Giannelli Imbula rejoint le casting toujours plus fou de la Kings League France. Sans club depuis un an et son passage éclair à Istanbulspor, l’ancien milieu de l’OM et ex-international congolais va retrouver les terrains dans la team Foot2Rue, menée par le streamer AmineMaTue, avec Samir Nasri comme coach et Jérémy Ménez et Benoît Costil comme futurs partenaires. Du beau monde pour un football à sept sauce multivers.

#KINGSLEAGUE 🇫🇷 | WILDCARD GIANNELLI IMBULA va rejoindre F2R🏟️! Il est notamment passé par l'OM, Stoke City, Porto et le TFC. Il est visible sur le site de la Kings League France pic.twitter.com/AbDgH5e97A — 👑 KLF - KINGS LEAGUE INFOS (@KLFUpdates) April 18, 2025

Nasri en mode agent ?

Après Paul-Georges Ntep, Costil, Manzala ou encore Ménez, la Kings League continue de séduire les anciens pros, attirés par cette ligue mi-compétition mi-show orchestrée par des figures des Internets comme Squeezie, Michou, Domingo, Kameto ou du vrai foot Nasri, Jules Koundé, Mike Maignan ou encore Adil Rami. Presque tous étaient d’ailleurs au Parc des expositions de Villepinte pour les deux premières journées, ambiance showtime.

Imbula n’a jamais croisé Nasri en club malgré des trajectoires proches (passés par l’OM), mais on imagine que l’ancien Gunner a pesé dans les discussions. Rendez-vous dimanche aprèm pour les premiers dribbles d’Imbula version Twitch.

Une raison de plus pour se mettre devant la compétition ?

