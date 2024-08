Seulement 15 joueurs composent le groupe de Getafe pour affronter l'Athletic Club

Des choix de pauvres pour José Bordalás.

Le championnat espagnol reprend dès jeudi soir avec le match entre l’Athletic Club et Getafe à 19h, et le moins que l’on puisse dire c’est que l’entraîneur du club de la banlieue de Madrid n’a pas trop à se creuser la tête pour trouver les joueurs qui seront titulaires pour le coup d’envoi de la rencontre. Début juillet, Getafe ne comptait que 11 joueurs enregistrés pour débuter le championnat, et c’est à peine mieux la veille du grand départ, puisque seulement 15 joueurs de champ composent le groupe pour le déplacement à Bilbao. Pour avoir les 18 joueurs minimum requis par le règlement de la Liga, ils ont dû faire appel à des jeunes du centre de formation.

Pire encore, aucun attaquant de pointe de formation n’est présent dans la liste, et seulement 3 joueurs offensifs répondent à l’appel : Carles Pérez, Peter Federico et Álex Sola. Pas de panique pour Bordalás, qui n’a pas voulu en dire plus : « Nous abordons ce match avec optimisme et l’équipe est très motivée. » En tout cas, en réponse à la publication du groupe azulón les supporters sont partagés entre l’indignation et la résignation, mais Getafe est actuellement au-dessus de sa masse salariale autorisée, et ne peut recruter librement.

La méthode Coué à Getafe.

