Galtier : « Une saison catastrophique au PSG, c’est quand on n’est pas champion »

Mauricio Pochettino appréciera.

Désormais double champion de France en tant qu’entraîneur, Christophe Galtier a parlé de son futur en conférence de presse après le nul face à Strasbourg ce samedi soir (1-1). Sera-t-il sur le banc Rouge et Bleu à la reprise ? Pour lui pas de doute : « Oui, oui, je le mérite. […] J‘estime personnellement que je mérite de continuer. » L’ancien technicien lillois prend ensuite le temps d’expliquer pourquoi : « Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d’énergie, j’ai su maintenir le cap dans les moments très, très difficiles, vous ne m’avez pas épargné, nous sommes champions de France, nous avons gagné le Trophée des champions. Une saison catastrophique au PSG, c’est quand on n’est pas champion. »

Sans être une réussite totale, cette saison ne pourra donc pas être considérée comme échec par Galtier qui reconnaît tout de même que le bateau a tangué ces derniers mois : « On a atteint un objectif qui était clairement défini, on n’a pas atteint les objectifs en Coupe de France et en Ligue des champions, mais c’était très compliqué en seconde partie de saison. » Le natif de Marseille a également profité de ce titre pour régler ses comptes avec la presse. « Je l’ai dit hier (vendredi, NDLR) en conférence de presse, il y a tout ce que vous pouvez dire, écrire, c’est votre travail. Et puis l’analyse, les remarques, la méchanceté, le non-respect pour certains, crache l’entraîneur de 56 ans. Et il y a tout ce que je vis en interne avec mes joueurs, mes dirigeants, il y a un grand décalage entre les médias qui écrivent et ce que nous vivons. »

Reste à savoir si tout le monde est du même avis au Qatar.

