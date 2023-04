Galtier calme la tempête autour de Kylian Mbappé

La Galette entre deux chaises.

Christophe Galtier a tenu à rassurer tout le monde sur l’épisode entre Kylian Mbappé et le PSG sur la campagne de réabonnement. L’attaquant français s’en est récemment pris au service communication de son club, critiquant l’utilisation de son image afin de promouvoir la campagne d’abonnement au Parc des Princes pour la saison 2023-2024. Ce vendredi après-midi, à l’occasion de la conférence de presse d’avant-match face à l’OGC Nice, Galette a atténué la situation : « C’est très difficile pour moi de m’exprimer, ça concerne Kylian et le club, il est apparu dans de bonnes conditions, il était souriant, il a écourté sa séance avec une gêne à la hanche, ce qui ne va pas compromettre sa participation au match. Il y a eu beaucoup de discussions entre Kylian et le club, et je pense que l’incident ou le malentendu est dissipé. »

Pas de risque, relance propre : tout ce qu’il manque à Paris.