Football Leaks : Rui Pinto condamné par le tribunal de Lisbonne

Le calice jusqu’à la Leaks.

Rui Pinto, le hacker à l’origine des Football Leaks, connaît enfin sa punition. Le Portugais de 34 ans vient d’être condamné, ce lundi, par le tribunal de Lisbonne, à quatre ans d’emprisonnement avec sursis. Il était accusé de plusieurs crimes informatiques et de tentative d’extorsion contre Doyen Sports, un puissant fonds d’investissement. Selon l’accusation, le lanceur d’alerte aurait tenté d’extorquer entre 500 000 et un million d’euros au patron de Doyen, Nélio Lucas, en le menaçant de continuer à publier des documents compromettants s’il ne payait pas.

Pinto s’était fait connaître en 2015, révélant les salaires de plusieurs stars, une accusation de viol contre Cristiano Ronaldo, finalement classée sans suite, ou encore les stratégies de contournement du fair-play financier de Manchester City et le fichage ethnique au PSG. « La liberté d’informer ne permet pas de justifier la violation de la vie privée », a asséné la juge-présidente pour justifier la condamnation du lanceur d’alerte, à la fois prévenu et témoin protégé de la justice de son pays. Alors qu’il répondait d’un total de 89 crimes informatiques, Rui Pinto n’a été condamné que pour cinq faits d’« accès illégitime » à des systèmes informatiques et trois faits de « violation de correspondance aggravée », a également ajouté Margarida Alves.

Dommage qu’il n’ait pas eu le temps de dévoiler celle entre JMA et Textor avant de se faire coffrer.

