Football féminin : Lille supprime son équipe réserve

Et à la fin c’est toujours les mêmes qui trinquent.

Alors que beaucoup de clubs cherchent à vendre leur section féminine pour effectuer des économies, Lille a opté pour une autre solution radicale : supprimer son équipe réserve. Alors que le LOSC a officialisé l’arrivée de Mathieu Robail, à la place de Yacine Guesmia, sur le banc de son équipe fanion, il a également acté la mort de sa réserve. Une tragédie pour les Dogues puisque l’équipe qui évoluait en Régional 1 avait terminé championne en 2024, mais n’avait pas pu évoluer à l’échelon supérieur à cause de la réglementation de la FFF et de la descente en Seconde Ligue de son équipe première à l’issue de la saison 2023-2024.

🔴 OFFICIEL ! Le LOSC décide de supprimer son équipe réserve féminine. ❌ L’équipe lilloise avait pourtant remporté deux titres en deux ans dont celui de championne de Régional 1 en 2024. Dans le communiqué, le LOSC justifie cette décision par « des évolutions dans… pic.twitter.com/HhkFPpxjB3 — Première Ligue Reporter (@clem_reporter) June 18, 2025

Dans son communiqué le club indique que la suppression de l’équipe réserve intervient pour permettre des « évolutions dans l’organisation de sa section féminine, notamment au niveau de la post-formation, afin d’optimiser le parcours de formation de ses joueuses » et assure qu’un« travail plus important encore va être porté sur la formation et le développement de jeunes talents, dans l’objectif prioritaire d’accélérer l’émergence de jeunes joueuses au sein de l’équipe première qui doit être composée, à terme, d’une grande majorité de joueuses issues de la région et de l’académie lilloise. »

Le monde à l’envers.

