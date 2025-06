La WSL passe officiellement à 14 équipes

Plus on est de fou, plus on ri.

Volonté des clubs anglais composant la Women’s Super League, la fédération anglaise a officialisé ce vendredi le passage du championnat anglais à 14 équipes contre 12 jusque-là. Une réforme qui devrait entrer en vigueur au début de la saison 2026-2027, les deux premiers de WSL 2 seront ainsi automatiquement promus à l’échelon supérieur, tandis qu’un barrage se tiendra entre le troisième de deuxième division et la lanterne rouge de la WSL.

The FA Board has approved proposals made by WSL Football to increase the size of the @BarclaysWSL to 14 clubs. — The FA (@FA) June 20, 2025

La fédération anglaise a également validé le nouveau format, préalablement validé par les clubs : il y aura plus une seule promotion et une seule relégation, comme actuellement, mais également un barrage entre le 13e de Super League et le deuxième de WSL 2. Un élargissement qui « reflète l’évolution en cours du football professionnel féminin en Angleterre, ce qui, selon nous, profitera à tous les clubs », selon la fédération anglaise.

Encore une idée que pourrait piquer les Français.

PSG : une défaite cathartique