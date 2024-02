Finalement, les joueurs de Gérone pourront bien prendre des douches après les matchs !

Les producteurs catalans de shampooing vivent des heures compliquées.

Mi-décembre dernier, les sportifs catalans avaient appris qu’ils devraient peut-être se passer de douches au sein même de leurs installations, notamment après les entraînements et les matchs, en raison du déclenchement d’un plan pour lutter contre l’extrême sécheresse. Celui-ci a débuté le 2 février dernier, et la ville de Gérone, très impliquée, a fait les choses en grand : aucune douche autorisée pour les sportifs les jours d’entraînement sur les lieux des séances, ni pour les personnes qui se rendent dans les piscines municipales. Une exception, tout de même : les joueurs de Míchel pourront bel et bien repartir tout propres du stade de Montilivi, puisque les douches ont finalement été autorisées uniquement les jours de matchs. Pas n’importe comment non plus, puisque le bouton pour activer l’eau ne permettra une coulée que de 10 secondes, contre 30 auparavant…

💦 Girona ha engegat diverses mesures per a l'estalvi d'aigua davant la situació greu de sequera actual. ❔💬Tens dubtes sobre les mesures? Te les contestem al recull de preguntes i respostes (FAQs) del web. 👉 https://t.co/Asq84Zy58Q pic.twitter.com/tDoXEwy3pX — Ajuntament de Girona (@Girona_Cat) January 29, 2024

Décidément, Gérone est vraiment à jour sur tous les points, cette saison.

