FFF : Philippe Diallo évoque son avenir et le contrat avec le Stade de France

Affaires sensibles.

Dans un entretien accordé à l’AFP ce samedi, le président de la FFF Philippe Diallo évoque le contrat qui lie la fédé au Stade de France (jusqu’en 2024), alors que l’Etat a lancé deux appels d’offres pour la vente et la concession de l’enceinte. « Le contrat actuel avec le Stade de France nous est extrêmement défavorable, déclare-t-il. Je vais attendre de voir exactement le cahier des charges pour les concessions ou pour la vente pour en dire plus. Mais je pense qu’il n’y a pas de solution viable sans que les deux grandes fédérations de football et de rugby ne s’inscrivent d’une manière ou d’une autre dans ces projets. Tout cela devrait se régler dans les six mois qui viennent. On y contribuera en faisant en sorte que nos intérêts soient préservés […]Voilà ce qui me guide, avec le souci que nous sortions d’une situation où depuis des années, la Fédération française de football est pénalisée par les conditions contractuelles qui lui sont faites. »

Au passage, l’actuel intérimaire à la tête de la 3F a aussi parlé de son avenir. « Mon calendrier me laisse assez peu de place pour réfléchir à des échéances électorales. En juin, on fera un tour de table (au comité exécutif) et on verra celui ou celle qui paraît le plus apte à finir le mandat. Je serais assez hypocrite de dire que cela ne peut pas m’intéresser mais je n’y pense pas tous les matins en me rasant. »

