Felix Magath, candidat à la présidence du Hambourg SV

Oui, Magath est !

Alors que le club se rapproche de plus en plus d’un retour en Bundesliga, des élections vont avoir lieu au club de Hambourg cet été. Ancien international allemand, Marcell Jansen (39 ans) a annoncé qu’il libérerait sa place. Une trentaine de candidatures ont déjà été déposées, mais une se décroche du lot : celle de Felix Magath. Son objectif est très clair, indiqué dans son communiqué de presse : développer le club et lui redonner sa position d’antan. Rien d’étonnant pour celui qui a tout gagné dans la deuxième plus grande ville d’Allemagne, de la Bundesliga à la Ligue des champions en 1983.

Comme le rapporte la presse allemande, la légende du club souhaitait déjà effectuer un retour auprès de son club de toujours. L’Allemand avait bien failli être nommé directeur sportif l’année dernière, avant que la place soit prise par Stefan Kuntz, ancien sélectionneur de la Turquie. En cas d’élection, il n’est pas exclu de le voir intégrer le conseil de surveillance, afin d’y apporter son expertise sportive.

Vu son passif d’entraîneur, les joueurs du HSV n’ont pas fini d’en baver.

Hambourg démet son entraîneur de ses fonctions