Une très mauvaise nouvelle pour le dernier FIFA (FC25)

Le début de la fin pour la saga FIFA ? Le jeu FC 25 est actuellement le plus mal noté de la franchise.

Les tweets fleurissent depuis ce lundi matin sur X à ce sujet. De très gros comptes comme FGZ, CentreGoals., Football Hub et beaucoup d’autres relaient le même message pour ainsi dire mot pour mot : « EA FC 25 has become the WORST reviewed football game from the company EVER ». Comprenez « FC25 est devenu le jeu de foot d’EA Sports le plus mal noté de l’histoire ».

🚨 EA SPORTS FC 25 is the worst reviewed FIFA game EVER. WOW. 😮 pic.twitter.com/lTXrVU1Nrc — FGZ ⚽️🎮 (@FGZNews) October 6, 2024

🚨🚨| EA FC 25 has become the WORST reviewed football game from the company EVER. 🤯🎮 pic.twitter.com/1UXQNIbDw7 — CentreGoals. (@centregoals) October 7, 2024

Cette conclusion pour le moins tranchée se base sur la note moyenne des avis laissés sur Google. En gros, ce qui apparait quand on tape « FC25 avis » ou « FC25 review » sur le moteur de recherche. A ce jour, le dernier opus en date de la série pointe à 1,6 sur 5.

FC25 se fait énormément critiquer sur X depuis sa sortie

Ces notes sont généralement plus sévères que sur les sites spécialisés. Par exemple, la saison passée, FC24 avait établi un premier mauvais record puisqu’il n’avait obtenu que 1,8 sur 5. Encore avant, FIFA 23 dépassait tout juste 2, avec 2,1, et FIFA 22 culminait à 2,3.

De façon générale, le jeu se fait encore plus allumer qu’une tactique de Luis Enrique dans toutes les langues sur le réseau depuis sa sortie. Beaucoup de joueurs mettent en cause le manque de réalisme, le gameplay, le fait que tout le monde joue avec 5 défenseurs…

Ce post sous-coté résume parfaitement l’état d’esprit qui règne autour du jeu depuis sa sortie fin septembre :

#FC25 is a really good game apart from the input delay, speed boosts, 5Back formations, menu lag, awful touches, rebounds, passing, finishing, trivelas, paytowin, boring promos etc — Chris (@1Cee__) October 1, 2024

Traduction : « FC25 est un très bon jeu à part les latences, les « speed boosts », les défenses à 5, le menu qui ralentit, les horribles touches, rebonds, passes, finitions, extérieurs, pay-to-win (en gros, ceux qui dépensent de l’argent sur le jeu seraient avantagés, ndlr)… »

Mauvaise foi des joueurs ou vrai raté d’EA Sports ?

Si ça se trouve, bien sûr, ce ne sont que des haters qui n’arrivent pas à prendre le jeu en main et qui ont du envoyer quelques manettes à 70 euros dans l’au-delà. Dans le cas contraire, EA Sports ferait bien d’apporter quelques correctifs et mises à jour très rapidement.

Au pire, tout le monde ressort sa PlayStation 2, souffle un peu sur la poussière et se relance dans une partie de PES 6 hein…

N’enterrez pas trop vite le roi Robert