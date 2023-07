Le mardi de folie du jeune Nantais Nathan Zézé

Double dose de bonheur pour le double Z.

Premier contrat professionnel pour Nathan Zézé ! ✔︎ Il s’engage avec le @FCNantes jusqu’en 2026 et portera le 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗼 𝟰𝟰. Félicitations Nathan 👊 🧬 #MadeInFCN pic.twitter.com/hfjT2Uc6bn — FC Nantes (@FCNantes) July 4, 2023

Le défenseur nantais Nathan Zézé (18 ans) a vécu un mardi 4 juillet de folie. Déjà parce qu’il a appris qu’il obtenait le baccalauréat (voie générale et technologique) à l’académie de Nantes, comme ses 17 autres camarades du centre de formation, avec en bonus la mention « assez bien ». Mais aussi parce qu’il a paraphé dans la même journée son premier contrat professionnel, dans son club formateur le FCN, où il évolue depuis la catégorie U9.

Le natif de la cité des ducs de Bretagne a signé pour quatre ans et continuera de porter le numéro 44 : « Quand on m’a proposé de porter le numéro 44, j’ai dit oui tout de suite ! Ça représente Nantes et la Loire-Atlantique. C’est aussi une fierté en plus de représenter les couleurs de cette ville et de ce magnifique club », lâche-t-il. Pas de quoi consoler les supporters des Canaris du départ de Ludovic Blas, mais soit.

Annoncé le même jour 😅 Félicitations à Nathan Zeze ! pic.twitter.com/nkjZbWhtnN — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) July 4, 2023

Né le 18 juin 2005, l’international français U18 a découvert les joies de l’équipe première cette saison au mois de janvier, sous les ordres d’Antoine Kombouaré, en Coupe de France (une entrée en jeu puis un banc) mais aussi en Ligue 1 (deux bancs puis une titularisation). Après ce mois de janvier, il avait quelque peu disparu de la circulation, redescendant jouer en équipe réserve.

Le FC Nantes est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Nathan Zézé. Il s’est engagé jusqu’en 2026 avec les Jaune et Vert. — FC Nantes (@FCNantes) July 4, 2023

