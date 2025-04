Antonio Rüdiger s'excuse après son pétage de plomb à la fin du Clásico

Certains se croient tout permis.

Tout le cirque orchestré en avant-match n’avait pas suffi : le Real Madrid a continué d’harceler l’arbitre Ricardo de Burgos Bengoechea durant toute la finale de Copa del Rey, ce samedi contre le FC Barcelone, et ce alors que l’homme en jaune enchaînait pourtant les décisions en faveur de la Maison blanche. Forcément, après la frappe de Jules Koundé qui a mis fin aux espoirs madrilènes au bout de la prolongation (3-2), le banc des « visiteurs » a totalement perdu les pédales. À l’image du détraqué Antonio Rüdiger, incontrôlable et qui a balancé un glaçon en direction l’arbitre.

Le dérapage complet d’Antonio Rüdiger en fin de match ! 😲#ElClásico pic.twitter.com/BTFMEXBhfn — la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) April 26, 2025

Le projectile longue distance n’a – heureusement – pas atteint sa cible, mais ça la fout mal. Et Rüdiger – qui a écopé d’un carton rouge après ce foutoir, tout comme Lucas Vázquez, même si les deux étaient déjà sortis – a dû s’excuser ce dimanche, sur les réseaux. « Il n’y a aucune excuse pour mon comportement d’hier soir, a-t-il écrit. J’en suis vraiment désolé. Après 111 minutes, je n’étais plus en mesure d’aider mon équipe et avant le coup de sifflet final, j’ai commis une erreur. Je m’excuse encore une fois auprès de l’arbitre et de tous ceux que j’ai déçus hier soir. »

Oui, le Real a aussi le droit de perdre, parfois.

