FC Barcelone : Jordi Alba sur le départ ?

L’un après l’autre.

Après Sergio Busquets, c’est Jordi Alba qui pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Le défenseur de 34 ans, ses agents ainsi que Mateu Alemany et Jordi Cruyff, respectivement directeur du football barcelonais et directeur sportif du club se sont rencontrés ce mercredi pour évoquer l’avenir du joueur. Le média espagnol Sport rapporte que le club envisagerait sérieusement le départ du joueur à qui il reste un an de contrat et lui aurait de ce fait proposé deux issues. Une résiliation de contrat pour qu’Alba puisse quitter le Barça et négocier avec d’autres clubs pour trouver un nouveau projet ou une réduction de salaire permettant au club de respecter le fair-play financier sont les deux offres présentées par la direction catalane.

De son côté, Mundo Deportivo informe que le joueur souhaiterait aller au bout de son contrat. Il accepte son rôle de doublure – derrière Alejandro Balde au poste de latéral gauche – et de vétéran du vestiaire blaugrana. Ce serait l’opportunité d’aller chercher un nouveau titre parmi les 15 qu’il possède déjà depuis son arrivée en 2012 à Barcelone.

Encore une pige et on s’offre une bonne retraite.

