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Mbappé n'est pas « juste là pour faire du marketing », selon Deschamps

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Mbappé n'est pas « juste là pour faire du marketing », selon Deschamps

Un genou à remonter comme un meuble IKEA ? Il en faut plus pour rebuter Didier Deschamps. Le sélectionneurs des Bleus a tenu à rassurer tout le monde : Kylian Mbappé ne sera pas là pour décorer. Et pourtant, on aurait bien pu en douter vu le bazar que son genou tout pété a récemment causé. Mais bon, le Kyks tape de nouveau le cuir et a même repris un peu de rythme ce mardi lors du huitième de finale contre Manchester City (1-2).

Un protocole suivi à la lettre

« Rien n’est impossible à partir du moment où Kylian avait un protocole à suivre qui a été respecté, se justifie Deschamps. Il faut prendre en compte le fait qu’il a été disponible pour jouer contre Manchester City et qu’il a un match important dimanche contre l’Atlético de Madrid. Il n’y avait pas d’obligation mais je ne voulais pas qu’il soit là juste pour faire du marketing, même si c’est aussi un aspect de sa vie de footballeur. J’ai échangé avec lui et il est clair qu’il voulait être là avec nous. […] L’idée est de donner du temps de jeu à un maximum de monde, il est probable que Kylian soit concerné. »

Pas de folies dans le derby, hein.

L'émotion de Didier Deschamps pour sa dernière liste au siège de la FFF

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