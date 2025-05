Quel programme chez les Bleus pour la finale de la Ligue des champions ?

Spoil : ton programme est mieux que le leur.

Réunis à Clairefontaine pour disputer le Final Four de la Ligue des nations, les joueurs de l’équipe de France ne suivront pas la finale PSG-Inter, ce samedi 1er juin à 21 heures, dans un dispositif particulier. En conférence de presse, Didier Deschamps a été clair : « Il n’y a rien de prévu en particulier, si les joueurs veulent la regarder ensemble, ils la regarderont ensemble. S’ils veulent la regarder seuls, à deux, à trois dans la chambre… Évidemment que tout le monde regardera, ça peut être dans le salon, mais il n’y a pas d’obligation par rapport à ça. » Bref, naze.

Toujours pour le PSG

Quant aux Bleus qui disputeront la finale (Doué, Barcola, Zaïre-Emery, Hernandez, Dembélé côté PSG, Pavard et Thuram côté Inter), le sélectionneur n’a pas voulu interférer ou envoyer des conseils particuliers : « Je ne m’immisce pas dans la vie des clubs. Ils ont leurs coachs. »

Le futur ex-sélectionneur a tout de même confié soutenir le PSG : « Heureusement que je souhaite qu’ils remportent la Ligue des champions, c’est ma fonction qui veut ça. Il y a un club français. Même si j’ai un passé que vous connaissez (ex-joueur et entraîneur marseillais), évidemment que je souhaite que le PSG puisse gagner cette finale. Non pas que je veuille le malheur de Benjamin (Pavard) et Marcus (Thuram), mais en tant que représentant du football français, ça serait une très bonne chose. » Alors le match est important, mais pas de folie tout de même pour le suivre.

Au moins, ils savent quelle chaîne allumer.

