Première convocation pour Rayan Cherki avec les Bleus

Bleu est le charbon, d’or est la Ligue des nations.

On les avait laissés en mars sur une qualification au bout d’une séance de tirs au but haletante contre la Croatie, les Bleus sont de retour aux affaires. Ce mercredi au siège de la FFF, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 joueurs qui prendront part au carré final de la Ligue des nations. Les cadres Mike Maignan, Benjamin Pavard, Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram sont bien là, tout comme le capitaine Kylian Mbappé, le sélectionneur a dû se creuser la tête pour pallier les forfaits de Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé et Eduardo Camavinga.

Un mix entre nouveautés et réchauffé

La surprise était attendue : le futur-ex Lyonnais Rayan Cherki a été appelé pour la première fois avec les A. Autre bizut : le défenseur de la Juventus lui aussi formé à l’OL, Pierre Kalulu, fait son entrée dans la cour des grands à 24 ans.

📋 LA LISTE POUR LE FINAL 4 ! 🔥 Voici les 25 Bleus convoqués pour le dernier carré de la Ligue des Nations, avec des nouveaux visages, et des retours 😄💙 05/06 : Demi-finale 🆚 Espagne 🇪🇸 08/06 : Finale ou petite finale 🆚 Allemagne 🇩🇪 ou Portugal 🇵🇹#FiersdetreBleus pic.twitter.com/mDHooD8tXL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 21, 2025

Si Michael Olise ou Désiré Doué s’inscrivent déjà dans la continuité, d’autres noms font leur réapparition sur le paperboard : Clément Lenglet retrouve Clairefontaine pour la première fois depuis novembre 2021, Malo Gusto (10 minutes de jeu contre les Pays-Bas en octobre 2023) et Loïc Badé (une convocation l’automne dernier sans jouer) auront une nouvelle chance de se faire une place sur le terrain, alors que le champion Lucas Hernandez fait son retour au mental. Le premier match opposera les Bleus à l’Espagne le 5 juin à Stuttgart, avant de disputer une finale ou une petite finale le 8 juin contre l’Allemagne ou le Portugal.

Les Lyonnais peuvent donc relancer leur lobby autour de la candidature de Corentin Tolisso.

Rayan Cherki, à l’encre bleue