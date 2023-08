En plein imbroglio, le Red Star aligne une recrue sous un autre nom

On a trouvé le chef des Anonymous.

Bissenty Mendy, capitaine du FC Annecy la saison dernière, n’est toujours pas réapparu en Haute-Savoie depuis la relégation en National, puis le retour inespéré en Ligue 2. S’il veut s’engager avec le Red Star, le Sénégalais doit encore attendre la régularisation de son cas par la commission de conciliation de la LFP, qui se réunit ce mardi selon Le Parisien. Elle doit déterminer si, avec le maintien administratif d’Annecy, Mendy est toujours lié au club ou non (initialement, un maintien entraînait une prolongation automatique jusqu’en juin 2024). Malgré cette attente interminable, Bissenty Mendy s’entraîne déjà quotidiennement avec le Red Star et a même participé à plusieurs matchs estivaux sous les ordres d’Habib Beye. Pas encore annoncé officiellement, il a dû… Porter un autre nom pour ne pas être grillé.

Sur la plupart des compositions annoncées sur les réseaux par le club francilien lors de ses matchs amicaux, on pouvait lire « Sanogo ». Un jeune nommé Aziz Sanogo fait partie de l’effectif et a participé à certains matchs de préparation, mais c’est bien l’ancien capitaine d’Annecy qui évoluait en défense centrale face au Mans, et lors de plusieurs de ces amicaux. Le Parisien explique que Bissenty Mendy était tout de même inscrit sur les feuilles de matchs officielles pour des raisons d’assurance. « Dans cette histoire, on a toujours agi en étant dans notre bon droit, mais on se met à la place d’Annecy. On ne voulait pas déplacer le problème et qu’il devienne médiatique, mais rester sur le terrain de la conciliation, et du juridique », a expliqué au quotidien le club de Saint-Ouen, qui ne voulait pas « faire du bruit ».

