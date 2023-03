En Égypte, un but annulé grâce au ralenti sur le téléphone d’un spectateur

Non, le téléphone ne sert pas qu’à téléphoner.

La D2 égyptienne a été mise à l’honneur dans le monde ce vendredi, après que l’arbitre de la rencontre entre Suez (8e) et Al Nasr (15e) a annulé l’égalisation d’Al Nasr à la 90e minute, à la suite… d’une VAR maison. En effet, en l’absence d’arbitrage vidéo et alors que le pion avait été initialement validé sans broncher, l’arbitre central est allé revisionner l’action sur le téléphone d’un spectateur, avant de changer sa décision, à la suite d’une main antérieure du buteur.

In der 2. Liga in #Ägypten gibt es eigentlich keinen VAR. In der Partie Suez SC v Al-Nasr entschieden sich Schiedsrichter Mohamed Farouk und sein Team gestern aber, einen 2:2-Ausgleich in der 90. auf dem Handy eines Zuschauers anzuschauen, um weitere Ausschreitungen zu verhindern pic.twitter.com/QZ1V1trAsj

